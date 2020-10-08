2020/10/08 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك كشف محافظ نينوى السيد نجم الجبوري أنه بالاتفاق بين حكومة اقليم كردستان وحكومة بغداد سيتم تحديد ادارة جديدة لقضاء شنكال لحل مشكلة الادارة وحسم المسألة.واكد الجبوري في حديثه لشبكة رووداو الاعلامية أنه “بحث في هذا الموضوع مع رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البرزاني ورئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي وايضا وزير داخلية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى: سيتم تحديد إدارة جديدة لقضاء شنكال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى: سيتم تحديد إدارة جديدة لقضاء شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).