مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من المتوقع

2020/10/08 | 17:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

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