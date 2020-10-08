رونالدو يتعرض للسرقة.. والشرطة تتعرف على اللصوص

2020/10/08 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تعرض منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للسرقة، ليلة أمس الأربعاء، حيث كشفت تقارير صحفية، كواليس عملية السطو التي أقدم عليها مجموعة من اللصوص.

ورونالدو، كان يشارك رفقة منتخب البرتغال في مباراة ودية ضد منتخب إسبانيا، أقيمت أمس الأربعاء، في مدينة لشبونة البرتغالية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية، مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة Diario de Noticias البرتغالية،" قام بعض اللصوص بسرقة منزل رونالدو في مدينة فونشال، والحصول على بعض مقتنياته الشخصية".

وكانت جورجينا، صديقة رونالدو خارج المنزل أيضًا، حيث تتواجد في العاصمة الفرنسية باريس، في الوقت الحالي.

الصحيفة أوضحت أن:" الشرطة البرتغالية تعرفت على اللصوص عبر الكاميرات الخاصة، لكنها ما تزال تجري بعض التحقيقات، وتتخذ الإجراءات اللازمة، من أجل ملاحقتهم، والقبض عليهم".

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