الشاعرة الأميركية لويز غلوك تنال جائزة نوبل للآداب 2020

2020/10/08 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نالت الشاعرة الأميركية، لويز غلوك، الخميس، جائزة نوبل للآداب على ما أعلنت الأكاديمية الأميركية المانحة للجائزة.



وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

وكان معهد نوبل أعلن عن إلغاء الحفل التقليدي لتسليم الجوائز المقرر في 10 ديسمبر في ستوكهولم للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19.

وبدلا من ذلك، سيقام احتفال متلفز في غياب الفائزين الذين سيحصلون على جوائزهم عن بعد.



وستعلن أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة (الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد) في المواعيد المحددة بين 5 و12 أكتوبر من ستوكهولم وأوسلو.

وكانت المؤسسة قد حذرت في وقت سابق من أن حفلة توزيع الجوائز قد تنظم بشكل مختلف هذا العام بسبب جائحة كورونا.

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