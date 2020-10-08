رابرين.. اعتقال 5 اشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات

2020/10/08 | 18:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اسايش ادارة رابرين اليوم الخميس، اعتقال خمسة اشخاص ضبطت بحوزتهم اكثر من ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان قواتها في اسايش قلعة دزي ومركز اسايش زلي، تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص في ناحية اراوه، كان بحوزتهم كمية 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

واشار البيان الى ان اسايش قلعة دزي تمكنت في نشاط اخر بالتعاون مع اسايش ايسيوه من اعتقال شخصين كان بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة عبارة عن كيلوغرام واحد ومائة غرام.

PUKmedia مديرية اسايس رابرين‌

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