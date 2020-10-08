أوبك: الوقت الأسوء للنفط انتهى

2020/10/08 | 18:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الخميس عقب انهيار أسعار النفط في ظل تداعيات الوباء، أن الأسوأ لسوق النفط قد انتهى.

كما صرح أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول، أن "أوبك" ستواصل فعل أفضل ما تعرفه ونعتقد أن الأسوأ قد انتهى.

يذكر إن دول مجموعة "أوبك" عقدت إتفاقاً في نيسان الماضي للمباشرة بتنفيذ تخفيضات تاريخية في إنتاج النفط والتي ستستمر حتى نهاية شهر نيسان 2022.

جاء ذلك الإتفاق على خلفية انهيار أسعار النفط في ظل الجائحة حيث تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الخام.

PUKmedia وكالات‌

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