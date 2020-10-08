وزارة الصحة تعلن وصول أمصال وأدوية مضادة لكورونا غبر مطار بغداد

2020/10/08 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة وصول أمصال وأدوية مضادة لفايروس كورونا عبر مطار بغداد الدولي.

بيان لشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في الوزارة أشار الى وصول مصلي الافعى والعقرب وادوات مختبرية إضافة الى مادة تستخدم كمضاد لفايروس كورونا ومن مناشئ عالمية رصينة، في حين أكد البيان ان قسم الاخراج الجمركي اكمل الاجراءات الجمركية المتعلقة بعقود تلك المواد بعد وصولها، تمهيدا لتسلمها من الجهات المتعاقد معها.

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