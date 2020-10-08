اعتقال 5 أشخاص بحوزتهم 3 كلغ من الكريستال

2020/10/08 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت مديرية اسايش ادارة رابرين باقليم كوردستان اعتقال خمسة اشخاص ضبطت بحوزتهم اكثر من ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة.وذكر بيان للمديرية ان قواتها في اسايش قلعة دزة ومركز اسايش زلي، تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص في ناحية اراوه كانت بحوزتهم كمية 2 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.واشار البيان الى ان اسايش قلعة […]

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