وزير العمل: شمول 1500 أسرة أيزيدية بشبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/08 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، شمول 1500 عائلة ايزيدية من النازحين باعانات الشبكة الاجتماعية.

وقال الركابي في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) انه " بحث مع وزير الهجرة ايفان فايق سبل التعاون بين الوزارتين لاعادة النازحين وشمولهم برواتب الاعانة الاجتماعية ".

واضاف أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت شمول 1500 عائلة ايزيدية من النازحين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "وزارة العمل تنتظر تزويدها باسماء العوائل الايزيدية لاستكمال معاملاتهم".

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت في وقت سابق، شمول 2000 أسرة نازحة فقيرة، من الارامل والمطلقات، بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.

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