مدرب امانة بغداد: نحتاج لإعداد أطول للوصول الى الجاهزية المطلوبة

2020/10/08 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد مدرب فريق الكرة بنادي امانة بغداد، ان فريقه يحتاج الى فترة اعداد أطول للوصول الى الجاهزية المطلوبة تحضيراً للدوري الممتاز.

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