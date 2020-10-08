​شاعرة اميركية تفوز بجائزة نوبل للآداب

2020/10/08 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت الاكاديمية السويدية للعلوم، الخميس، فور الشاعرة الأميركية، لويز غلوك، بجائزة نوبل للآداب للعام 2020.

وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها، اليوم (8 تشرين الاول 2020)، أن "غلوك كوفئت على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

وكان معهد نوبل أعلن عن إلغاء الحفل التقليدي لتسليم الجوائز المقرر في 10 ديسمبر في ستوكهولم للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19.

وبدلا من ذلك، سيقام احتفال متلفز في غياب الفائزين الذين سيحصلون على جوائزهم عن بعد، وستعلن أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة (الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد) في المواعيد المحددة بين 5 و12 تشرين الاول من ستوكهولم وأوسلو.

وكانت المؤسسة قد حذرت في وقت سابق من أن حفلة توزيع الجوائز قد تنظم بشكل مختلف هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وسبق لغلوك البالغة من العمر 77 عاما الفوز بالعديد من الجوائز الأدبية المرموقة في بلادها مثل "بوليتزر" و"الكتاب الوطنية"، وغيرها العديد من الجوائز.

وتعمل غلوك حاليا كأستاذ مساعد وكاتبة مقيمة ضمن برنامج "روسينكرانز" في جامعة ييل الأميركية.

ا.ح

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