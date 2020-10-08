العتبة العباسية تعلن اعداد المشاركين في زيارة الأربعين

2020/10/08 | 18:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت العتبة العباسية، الخميس، وصول اعداد المشاركين في زيارة الأربعين إلى أكثر من 14 مليون زائر، للمدة من (9) صفر ولغاية منتصف نهار (20) من الشهر نفسه لعام 1442هـ.

وقالت العتبة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، ان "أعداد الزائرين المسجلين وفقا لمنظومة العد الإلكتروني، للمدة من (9) صفر الخير ولغاية منتصف نهار (20) من صفر لعام 1442هـ، بلغت (14.553.308) أربعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمانية زائرين".

وأضاف البيان، ان "الزائرين دخلوا من خمسة مداخل رئيسية هي: (بغداد - كربلاء) (نجف - كربلاء) (بابل - كربلاء) (حسينية - كربلاء) (الحر – كربلاء)".

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