مخزونات الغاز الطبيعي الامريكي يرتفع بمقدار 75 مليار قدم مكعب خلال اسبوع

2020/10/08 | 18:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، زيادة مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 75 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 3831 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير الى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بنحو 73 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

أما على أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 444 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

كما كانت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 394 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنقضي مقارنة مع متوسط الخمس سنوات.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 2.558 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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