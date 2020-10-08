النفط يتخطى 43 دولارا بدعم تراجع الإمدادات وآمال في تحفيز أميركي

2020/10/08 | 18:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ارتفع النفط اليوم الخميس لأكثر من 43 دولارا للبرميل، مدعوما بتعطل للإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتراجعات محتملة أخرى للإمدادات من النرويج، إلى جانب آمال في بعض المساعدات الأميركية المرتبطة بفيروس كورونا.

ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة، جرى إجلاء عمال النفط والغاز من منشآت الإنتاج البحرية بالخليج الأمريكي.



وتعطل ما يقرب من 1.5 مليون برميل من الإنتاج اليومي.

وبحلول الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 1.16 دولار، بما يعادل 2.8%، إلى43.15 دولار للبرميل بعد أن انخفض 1.6% أمس الأربعاء.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 2.8%، إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8% أمس.

تدعم النفط أيضا باحتمالات مزيد من التوقف في الإنتاج ببحر الشمال بسبب إضراب للعمال.



سيتعين إغلاق حقل يوهان سفيردروب الرئيسي إذا لم ينته الإضراب بحلول 14 أكتوبر تشرين الأول.

يأتي الفاقد في الإنتاج في مواجهة مخاوف بشأن الطلب وزيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتنامي مخزونات الخام الأمثركية.كما دعم السوق أيضا تجدد التفاؤل حيال بعض المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات”.

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