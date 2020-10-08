تقرير يرصد مستوى طلبة العراق هذا العام وارتفاعه بشكل مفاجئ

2020/10/08 | 18:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أظهر تقرير لوزارة التربية ارتفاعاً ملحوظاً في نسب النجاح بالنسبة لجميع المواد الدراسية، وفي جميع المو...

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