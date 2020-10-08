رئيس كتلة نيابية يتوقع خسارة القوى الشيعية لـ 30 مقعداً بالانتخابات ويتحدث عن السبب

2020/10/08 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرأى رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، ان القوى الشيعية ستكون اكبر الخاسرين بموضوع الدوائر المتعددة داخل القضاء الواحد.وقال الخالدي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان "هناك كتل سياسية معنية داخل التحالفات السياسية من صالحها ان تجرى الانتخابات وفق الدوائر المتعددة داخل القضاء الواحد، ومنها الكتل السنية".واضاف ان "الكتل الشيعية ستخسر من 25 الى 30 مقعداً، اذا ما اجريت الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، فيما ستكون خسارة الكتل الكردية اقل من 5 مقاعد".واشار الخالدي الى ان هناك "احزابا سياسية وكتل برلمانية تحاول الالتفاف على موضوعة الدوائر المتعددة، والمضي بها وفق مصالحها الخاصة".وبما يخص اجراءات الانتخابات وفق النظام البايومتري، بين رئيس كتلة بيارق الخير ان "هناك مواليد جدد سيدخلون في سن الانتخاب وهذا يحتاج الى عمل جدي في سبيل تسجيل كل المواليد الجدد واعطائهم البطاقة البايومترية، حتى تكون الانتخابات عادلة وتمثل رغبة المشاركين في الانتخابات".

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أن الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، خيار محسوم، فيما أشار إلى أن بعض ما يطرح من مقترحات سيقود البلاد إلى نفق مظلم حال تطبيقها.وقال مضر الكروي، ان “تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة في قانون الانتخابات بات شبه محسوم، ولكن لايزال النقاش محتدما حيال اي الية يجري اعتمدها في ظل وجود عدد ليس قليل من المقترحات التي قدمتها مختلف القوى السياسية وحتى النواب “.واضاف الكروي، ان “اعتماد الدوائر المتعددة بالمطلق سيدفع الى تأخير الانتخابات المبكرة وفق التوقيت الذي حدده الكاظمي في 6 حزيران 2021، لان العملية ليست سهلة وتحتاج الى جهود كبيرة خاصة وان فصل الوحدات الادارية وتحويلها الى دوائر انتخابية وفق ما سيجري الاتفاق عليه يحتاج الى سلسلة من الاليات على الارض”.وأشار الى ان “هناك محافظات تتضمن مكونات متعددة وتتنوع قوميا ومذهبيا، وبعض ما يطرح من مقترحات لو طبق سيقودنا لنفق مظلم، خاصة وانه يأتي بأبعاد سياسية محددة لصالح حزب او مكون دون النظر لبقية الاطياف الأخرى”، مبينا أن “تحديد المحافظة بدائرتين او 3 لا تلبي الطموح وتطلعات الشارع ولن يحقق العدالة كذلك، واذا تم دمج مناطق مع اخرى من دون وضع معيار يحقق طموح الجماهير ويؤسس نموذج صحيح يخدم الجميع وتقسيم المحافظة إلى دائرتين او ثلاثة سيكرس ويعزز المناطقية ويخلق صراعات لا تحمد عقباها”.وشدد عضو مجلس النواب، أن “الاهم خلق مسار انتخابي يضمن مشاركة اوسع لكل الاطياف وفق مبدا النزاهة والشفافية، وضرورة أن يكون لقانون الانتخابات نقطة مسار عادلة لكل الاطياف وان يكون موحدا دون اي استثناءات”.

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