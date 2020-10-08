عضو بالقانونية النيابية: القوى السياسية اقتنعت بخيار الدوائر المتعددة.. الحسم السبت المقبل

2020/10/08 | 18:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، سليم همزة، الخميس، 08 تشرين الأول، 2020، أن القوى السياسية اقتنعت بخيار الدوائر المتعددة وسيحسم هذا الأمر في جلسة البرلمان التي ستنعقد السبت المقبل.

وقال همزة في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "اغلب القوى السياسية وصلت إلى قناعة تامة للتصويت على فقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد"، مبينا أن "هنالك قوى سياسية اخرى ما تزال مترددة اتجاه الدوائر المتعددة، لكن هذا الامر سيتم حسمه في جلسة البرلمان التي ستنعقد يوم السبت المقبل".

واضاف أن "اللجنة القانونية ارسلت كتابا إلى كل القوى والتيارات السياسية لبيان ملاحظاتها ومقترحاتها حيال فقرة الدوائر المتعددة بشرط ان تتضمن مراعاة للمكونات وكوتا النساء".

وفي وقت سابق، أكد رئيس كتلة "بيارق الخير" في مجلس النواب، النائب محمد الخالدي، اليوم الخميس (08 تشرين الأول 2020)، عدم توصل الكتل لاتفاق حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، رغم اقتراب موعد الحسم المقرر في العاشر من هذا الشهر.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موضوع الدوائر المتعددة لم يحسم لحد اللحظة، ولا يوجد اتفاق محدد حولها، ومن المقرر أن تعقد جلسة في يوم السبت المقبل مخصصة لقانون الانتخابات".

وتابع: "في حال عدم الاتفاق بين الكتل، فهناك خيارات على الدوائر المتوسطة أو على مستوى الأقضية، إضافة إلى وجود آراء في محافظات الموصل، وديالى، وكركوك، والمناطق التي تشهد صراعاً قومياً وطائفياً".

وأكد قائلاً: "إذا لم يحصل الاتفاق على الدوائر المتعددة فإن التفاوض مستمر، ولا يمكن العودة إلى القانون القديم، لأن الجمهور أيضاً يريد قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة".

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