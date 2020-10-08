لهذا السبب.. فرح بسيسو تلغى متابعة الجميع عبر حسابها على إنستغرام

2020/10/08 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الأردنية فرح بسيسو ، ومن أصل فلسطيني ، لمتابعيها بأنها ستقوم بإلغاء متابعة الجميع عبر حسابها على موقع إنستغرام ، معللة ذلك بأن الصداقة الحقيقة ليست مكانها مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت بسيسو ، الأمر قائلة:”لأن الصداقة عمرها ما كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، بس بعتذر رح أعمل Unfollow للجميع ، […]

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