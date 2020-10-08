النجف تحصد المرتبة الثالثة بأعلى معدل لطلبة السادس

2020/10/08 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف: الفرات نيوز} حصدت تربية النجف الاشرف المرتبة الثالثة على العراق بحصول ٥١ طالباً على معدل ٩٩.٨٣٪؜.

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