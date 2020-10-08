2020/10/08 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد عضو ھیأة الرأي في وزارة التربیة ومدير عام تربیة بغداد الكرخ الاولى فلاح القیسي، اليوم الخمیس، ان بدء العام الدراسي القادم مرتبط بضوابط وتعلیمات خلیةالازمة.وقال القیسي في حديث صحفي: إن “وزارة التربیة أعدت بدائل للعام الدراسي القادم منھا منصة نیوتن والتلفزيون التربوي اضافة الى قناتین بالتعاون مع الیونسیف واحدة تختص […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربیة تحسم الموقف بشأن العام الدراسي وتطرح خیارين أمام عوائل الطلبة المركز الخبري الوطني.

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