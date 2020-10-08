2020/10/08 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

حدد الاتحاد العراقي لكرة الطائرة موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى للموسم 2020/ 2021.

وقال رئيس الاتحاد جميل العبادي لـ /المعلومة/ ان “الاتحاد قرر اطلاق مباريات اندية الدرجة الاولى للفترة من 5-11-2020 ولغاية 11-11-2020”.

واوضح انه “يتوجب على أنديتنا العزيزة المشاركة في هذا الدوري ارسال كتب مشاركاتهم على هاتف مدير ادارة الاتحاد ولفترة اقصاها 16-10-2020”.

يذكر ان النشاط الرياضي، تم استئنافه في الثاني عشر من ايلول الماضي.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الطائرة يحدد موعد انطلاق دوري الدرجة الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).