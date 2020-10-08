شقة رونالدو في جزيرة ماديرا تتعرض للسطو

2020/10/08 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت شقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الخميس.

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