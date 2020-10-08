مديرية صحة كركوك تتلقى 180 أسطوانة أوكسجين من السفارة الأميركية

2020/10/08 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس، تقديم واشنطن 180 أسطوانة أوكسجين إلى مديرية صحة محافظة كركوك، تحت إطار دعم تصدي الحكومة العراقية لجائحة كورونا.



وقالت السفارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الأول 2020)، إنه "كجزء من الجهود المبذولة لدعم تصدي الحكومة لجائحة كورونا، قدمت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ١٨٠ اسطوانة أوكسيجين إلى مديرية صحة محافظة كركوك".

وتابع، أن "ذلك جاء بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية، مكتب السكان واللاجئين والهجرة".

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