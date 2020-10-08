2020/10/08 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالاستيلاء على 10 صواريخ معدة للتفجير بعملية امنية استباقية في صحراء الانبار.وقال المصدر ، إن “قوة أمنية من قيادة عمليات الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية جنوب قضاء الرطبة غربي الانبار”، مبينا أن “الحملة أسفرت عن الاستيلاء على 10 صواريخ معدة للتفجير تعود […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 10 صواريخ معدة للانطلاق في صحراء الانبار المركز الخبري الوطني.

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