2020/10/08 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية: إيرادات ميناء أم قصر الأوسط بلغت أكثر من 5 مليارات دينار خلال يوم واحد المركز الخبري الوطني.

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