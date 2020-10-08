شمول 1500 أسرة ايزيدية بشبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/08 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، عن شمول 1500 عائلة ايزيدية من النازحين بإعانات الشبكة الاجتماعية.

وقال الركابي، في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، انه "بحث مع وزير الهجرة ايفان فايق سبل التعاون بين الوزارتين لإعادة النازحين وشمولهم برواتب الاعانة الاجتماعية".

واضاف، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت شمول 1500 عائلة ايزيدية من النازحين برواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، مشيرا الى ان "وزارة العمل تنتظر تزويدها باسماء العوائل الايزيدية لاستكمال معاملاتهم".

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت في وقت سابق، شمول 2000 أسرة نازحة فقيرة، من الارامل والمطلقات، بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.

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