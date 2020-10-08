خلال يوم واحد… العراق يحقق اكثر من 5 مليار دينار ايرادات كمركية من منفذ واحد

2020/10/08 | 19:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن العراق، اليوم الاربعاء 8 تشرين الاول 2020، تحقيقه اكثر من 5 مليار دينار ايرادات كمركية من منفذ واحد.

وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدوديةان أكثر من 5 مليار دينار عراقي إيرادات كمركية وضريبية تحققت في يوم واحد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

واوضحت، ان مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وليوم واحد 7 تشرين الاول 2020 بلغت (5,781,468,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في الميناء المذكور.

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