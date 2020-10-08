2020/10/08 | 19:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليوم واحد: ميناء أم قصر الأوسط يرفد خزينة الدولة بخمسة مليارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليوم واحد: ميناء أم قصر الأوسط يرفد خزينة الدولة بخمسة مليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).