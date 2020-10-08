الشباب يلاعب قطر ودياً تحضيراً لنهائيات آسيا

2020/10/08 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

يخوض منتخبنا للشباب تحت 19عاما مباراتين في الرابع عشر والسابع عشر من تشرين الثاني المقبل ضمن التحضيرات النهائية لليوث الرافدين لبطولة آسيا المؤجلة الى مطلع 2021 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة كورونا.

وذكرت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) أنها "تلقت دعوة رسمية من الاتحاد القطري لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب الشباب في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما".

وأضافت أنها "وافقت على طلب الجانب القطري لخوض المباراتين التي سيتم خوضهما في الرابع عشر والسابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل".

وتابعت أن "المباراتين ستكونان بداية التحضيرات الحقيقية لليوث الرافدين لبطولة آسيا تحت 19 ،التي أُجلت إلى بداية العام 2021 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب جائحة فيروس كورونا".

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