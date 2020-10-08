ارتفاع إيرادات ميناء ام قصر الى  أكثر من 5 مليار دينار خلال 24 ساعة الماضية

2020/10/08 | 19:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “ليوم واحد 7 تشرين الاول 2020 تم تحقيق (5,781,468,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في الميناء المذكور.”

وأشارت الى أنها “أنها “مستمرة في سعيها الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي”.



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