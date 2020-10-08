فقيد وشهيد ..! - أمير أمين

2020/10/08 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين في كل عام حينما يأتي شهر تشرين الأول أتذكر بألم أنني فقدت صديقين عزيزين من أصدقائي فأقوم بإخبار ما حل بهما وكيف انتهت حياتهما الى المقربين من عائلتي فيتألمون عليهما وخاصة زوجتي ..ولأنهما في عز مرحلة الشباب فأن مصابهما الأكثر قساوة وألم ..ولنأتي على ذكرهما حسب تسلسل اليوم وليس سنة الوفاة ..لذلك سوف أتطرق بإختصار الى الفقيد الغالي ستار گناوي إبن مدينة الناصرية والكادر الطلابي المعروف الذي ولد فيها ......





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