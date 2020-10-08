همسات , يوميات طويلة - مريم نجمه

2020/10/08 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه همسات , يوميات طويلة الذي يؤسس لعقيدة , لحزب لمنهج أو تيار أو خط سياسي جديد , كم يلزمه من الثبات ونكران الذات والصبر والإهتمام والتضحية والسرّية في العمل الدؤوب , كم يحتاج إلى عناصر مقومات الثقافة والوعي واليقظة لكي يؤسس لها ويثبتها أمام التنظيمات والأحزاب الأخرى المترهلة المحنّطة , التي تفتقر إلى الفكر الجديد وأبسط قواعد الديمقراطية , ممكن تلزمه العمر كله مع إيمان فائق التصور قويًا كالصخر ......





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