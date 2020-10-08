زمن موناليزا الحزينة: بقية الفصل الحادي عشر - دلور ميقري

2020/10/08 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 3منزل السيّد " تَمّو "، كان يلفّه الحِداد حينَ قدِمَ المعزّون لأجل أخذ خاطر والدته، التي توفيت على أثر معاناة طويلة مع المرض.



رابعة، اصطحبت ابنها للعزاء، كون كنّة الدار عمّته.



سبقَ أن التقى بهذه الأخيرة في مناسبة مشابهة، وكان طفلاً.



قالت له الأم آنذاك، أنّ تلك المرأة، التي بادرت لاحتضانه في حنان، هيَ شقيقة والده الوحيدة.



لكنه في زيارته الأولى لمنزل العمّة، وكان في أوان مراهقته، رأى ابنتها الوس ......





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