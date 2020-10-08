ليوم واحد ..أكثر من (5)مليار دينار عراقي إيرادات كمركية وضريبية لمنفذ ميناء أم قصر الاوسط

2020/10/08 | 19:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وليوم واحد 7 تشرين الاول 2020 (5,781,468,000) مليار دينار عراقي والناتجة من حركة التبادل التجاري في الميناء المذكور.

اذ تؤكد هيأة المنافذ الحدودية سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف جهود كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية.

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