ألمانيا تحذر من

2020/10/08 | 19:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

عبرت السلطات الألمانية، الخميس، عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، محذرة من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن...

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