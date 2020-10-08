محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع مراقبة محادثات التحفيز الأمريكي

2020/10/08 | 19:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مراقبة مناقشات التحفيز الأمريكي.

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