2020/10/08 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} افادت وسائل اعلام امريكية، مساء الخميس، إحباط مخطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان والإطاحة بحكومة الولاية.

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