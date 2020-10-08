يتقدمها ميسي... برشلونة يعلن قائمته لـ مجموعات دوري أبطال أوروبا

2020/10/08 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة المنافس في بطولة الدوري الإسباني عن قائمة اللاعبين المشاركين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

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