2020/10/08 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمهورية قرغ باه المعلنة من جانب واحد، أن ثلاثة صحفيين أصيبوا اليوم الخميس جراء قصف قوات أذربيجان كاتدرائية في مدينة شوشي.وذكر أمين المظالم في الجمهورية أرتاك بيغلاريان على حسابه في “تويتر” أن كاتدرائية المسيح المخلص “كازانشيتسوتس” التي تعود إلى القرن الـ19، تعرضت للقصف للمرة الثانية خلال اليوم ولدى توثيق هؤلاء الصحفيين حجم الأضرار جراء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 3 صحفيين بقصف كاتدرائية مسيحية في قره باغ وكالة تقدم الاخبارية.

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