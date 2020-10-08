المنافذ الحدودية تكشف عن مجمل إيراداتها المتحققة في يوم واحد بميناء أم قصر الاوسط

2020/10/08 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن مجمل إيراداتها الكمركية والضريبية المتحققة في يوم واحد بمنفذ ميناء أم قصر الاوسط.وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجمل الإيرادات المتحققة من الإيرادات الكمركية والضريبية في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وليوم واحد 7 تشرين الاول 2020 بلغت (5,781,468,000) مليار دينار …

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