تقرير: إيران الأولى عالميا في أحكام إعدام الأطفال

2020/10/08 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير، الخميس، إن "لا أحد بمنأى" عن عقوبة الإعدام في إيران حيث نفذت بحق أكثر من 190 شخصا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وفقا له.

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