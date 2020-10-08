ثقافة التغيير – تكنولوجياتها ومستقبلياتها عند العلماء والمفكرين 4/4- فى طبيعة التغيير بواسطة العلماء والمفكرين: - محمد رؤوف حامد

2020/10/08 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رؤوف_حامد لأن توجهات العلماء والمفكرين هى بطبيعتها تغييرية يكون من الأهمية التعرف على أبعاد تكنولوجيا ثقافة التغيير فى أعمالهم.فى هذا الخصوص نحاول فيما يلى التعرف على الملامح المعرفية لثقافة التغيير , (أو الخلفيات المتعلقة بها) كما تظهر فى توجهات بعض الشخصيات الفذة فى العلم والفكر:1) البرت أينشتاين (1879-1955):لأبرت أينشتاين, أشهر وأهم علماء القرن العشرين, مقولة تصف الى حد كبير توجهه الث ......





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