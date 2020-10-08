2020/10/08 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين يكاد يتفق المتابعون على كون جمعية أو حركة – خويبون – القومية المحاولة التنظيمية الأولى في كردستان السورية ذات التوجه الكردستاني العام والتي ظهرت ضمن شروط أحداث وتطورات دولية عنوانها تطبيع وترسيخ نتائج التقسيم الاستعماري الغربي عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية ولم يكن ميلادها بمنأى عن بصمات القوى الخارجية المتصارعة حول النفوذ بالمنطقة .



لحركة – خويبون – موقع ودور في نشوء الحركة الكرد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في قيام ومسار حركة خويبون - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في قيام ومسار حركة خويبون - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).