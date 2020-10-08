اختبار للازواج الاجانب الراغبين بقضاء حياتهم مع مواطنات دولة اسيوية

2020/10/08 | 19:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال وزير الهجرة الأسترالي بالإنابة، آلان تودج ، اليوم الخميس، إن على الأزواج الأجانب وغيرهم من شركاء الأستراليين، اجتياز اختبار في الإنجليزية قبل الحصول على تأشيرة بقاء في البلاد بشكل دائم.

وفي خطوة قالت الحكومة إنها ستساعد الوافدين الجدد على الاستقرار في أستراليا، سينطبق الاختبار أيضاً على المقيمين الدائمين الحاليين من غير المواطنين.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الاختبار لن ينطبق على الشركاء أو الأزواج عند دخول البلاد، لكن على الشركاء الأجانب الذين يرغبون في الانتقال من التأشيرة المؤقتة إلى التأشيرات الدائمة.

ومن المقرر أن يبدأ الإجراء، في منتصف العام المقبل.

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