العمل لـ{لفرات نيوز}: إطلاق قروض الوجبة 29 قريباً والتقديم الكترونياً

2020/10/08 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن قرب إطلاق الوجبة 29 من القروض الخاصة بالعاطلين وتشغيل الشباب.

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