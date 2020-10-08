حملة ترامب توافق على تأجيل المناظرة الثانية لـ 22 من تشرين الاول والثالثة لـ 29 من نفس الشهر

2020/10/08 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلنت حملة ترامب الانتخابية، مساء الخميس، الموافقة على تأجيل المناظرة الثانية لـ 22 من تشرين الاول والثالثة لـ 29 من نفس الشهر.

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