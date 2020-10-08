بالوثيقة : اعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة

2020/10/08 | 19:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، أمراً بتشكيل لجنة عسكرية عُليا لإعادة ضُبّاط النظام السابق برتبة رائد فما دون.وبحسب الوثيقة الصادرة عن رئاسة اركان الجيش العراقي، وتنشرها ادناه وكالة شفق نيوز، فأن اللجة برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للإدارة وعضوية كل من مدير عام الموازنة والبرامج ومدير عام الافراد ومدير عام الاستخبارات […]

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