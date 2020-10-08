الحشد الشعبي يعلن شمول اكثر من 70 قرية محررة بـ” الاحزمة الامنة” في ديالى

2020/10/08 | 20:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن الحشد الشعبي في ديالى، الخميس، شمول اكثر من 70 قرية محررة بالاحزمة الامنية المتعددة .

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـ /المعلومة/، إن “70 قرية محررة تنتشر في قواطع 7 من الوية الحشد الشعبي في ديالى تم شمولها بالاطواق الامنية المتعددة وهي ستراتيجية معتمدة منذ 3 سنوات ، وتتضمن نشر نقاط مرابطة وكاميرات حرارية لتامين القرى عن بعد وحماية الطرق البرية الرئيسية المؤدية اليها”.

وأضاف، ان “مستوى الاستقرار الامني في القرى يزيد ع 95%”، لافتا الى ان “بعض القرى كانت في وضع امني سي جدا قبل انتشار الحشد الشعبي وشمولها بالاحزمة التي اسهمت في اعاد الحياة اليها ودفع الالاف المزارعين الى احياء اراضيهم خاصة في قواطع حمرين والسعدية وريف خانقين”.

واشار الحسيني الى ان” قرى اخرى سيتم شمولها قريب بالاحزمة الامنية في مسعى لتعزيز استقرار ودرء مخاطر الارهاب عنها”.



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