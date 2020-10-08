الصحة تعلن نجاح خطتها الطبية الخاصة بالزيارة الأربعينية

2020/10/08 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسد: محادثات جنيف لعبة سياسية

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السوريين الآن ليسوا قلقين بشأن موضوع تغيير الدستور، لكن المفاوضات بشأن ذلك في جنيف ستستمر في الأسابيع المقبلة.

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