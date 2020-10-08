كمين يطيح بإرهابي بارز بـ

2020/10/08 | 20:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال أحد أبرز عناصر داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية شرق مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن “قوة أمنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الثاني من لواء المشاة 40 للفرقة نصبت كمينا لعنصر بارز في عصابات داعش الاجرامية”، مبينا أن “القوة تمكنت من اعتقال المطلوب اثناء تواجده في منطقة الشهابي بقضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف، أن “المعتقل متورط بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة داعش الاجرامي على مناطق مختلفة من مدن الانبار”، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه”.

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